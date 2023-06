¡Terrible! Niño de 2 años mata accidentalmente a su mamá

La mujer de 31 años de edad estaba embarazada de ocho meses y no se percató cuando su hijo agarró un arma de fuego que tenían guardada en un cajón

Por: Patricia Agüero

Junio 24, 2023, 15:30

Un terrible accidente enlutó a una familia cuando un niño de tan solo dos años de edad le disparó a su madre con un arma de fuego y perdió la vida, al igual que el bebé que estaba esperando.

Los hechos se registraron en la casa de una familia de Ohio en Estados Unidos cuando el menor logró entrar a una delas habitaciones de la casa en donde su padre guardaba un arma de fuego en el cajón de una mesita de noche, comenzó a jugar y accidentalmente jaló el gatillo disparándole a su madre por la espalda.

La víctima, Laura Ilg, de 31 años y embarazada de ochos meses, logró llamar al servicio de emergencia 911 para pedir ayuda y señaló que su hijo le había disparado accidentalmente con un arma en la espalda.

Al llegar la ayuda, los oficiales tuvieron que derribar la puerta de la casa principal de la casa en Norwalk, en una habitación del segundo piso encontraron a la mujer acompañada de su hijo.

La madre fue llevada de emergencia al Centro Médico Fisher-Titus, los médicos le realizaron una cesárea de emergencia, pero el bebé no logró sobrevivir, horas más tarde Laura murió a causa de las heridas de bala, informó el jefe de policía David Smith.

Antes de morir, Laura le dijo a los oficiales que la puerta de la habitación casi siempre estaba cerrada, además de contar con puertas de seguridad de bebé en otras partes de la casa.

La policía sospecha que una de las puertas de bebé normalmente cerradas había sido dejada abierta.

Por su parte, el esposo de Laura, Alek Ilg, se encontraba trabajando al momento en que ocurrió la tragedia. Después utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su esposa.

'Si no te has enterado, Laura y nuestro hijo por nacer Talisen fallecieron el viernes. No hay palabras para el dolor y la pérdida que siento', escribió. Y agregó: 'Ella fue, es, y será siempre, el amor de mi vida.'

El menor se encuentra bajo el cuidado de su padre. Mientras la Policía lleva a cabo las investigaciones para determinar cómo el menor jaló el gatillo del arma de fuego.