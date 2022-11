Terremoto de 6.9 sacude la isla indonesia de Sumatra

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este viernes 18 de octubre el suroeste de la isla indonesia de Sumatra, una de las más pobladas del país; las autoridades no han informado hasta el momento de daños o víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica mundial, informó que el sismo ocurrió a las 20:37 horas ( +7 GMT) y situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y epicentro a 212 kilómetros al sureste de la población de Bukittinggi, que cuenta con alrededor de 300,000 habitantes.

Effects of the magnitude 6.9 #earthquake off #Sumatra #Indonesia was felt in my apartment over 776 km away in #Singapore. Managed to record this lamp swaying. #gempa #seismology #sismo #terremoto #geology pic.twitter.com/b1CdcxrCLm