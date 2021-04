"Tengo miedo, me pueden robar", niño pide ayuda a agente fronterizo después de ser abandonado

El menor viajaba con un grupo de al menos 184 migrantes, pero estos lo abandonaron en medio del desierto

| 07/04/2021 | ionicons-v5-c 16:50 | - Patricia Agüero |

Estados Unidos. La crisis migratoria y el tráfico de personas que azotan la frontera entre México y Estados Unidos quedó cruelmente reflejada a través de un video que muestra el momento en que un elemento de la Patrulla Fronteriza se encontra con un niño migrante que fue abandonado en medio del desierto.

Fue el pasado fin de semana cuando un elemento de la Patrulla Fronteriza que se dirigía a su casa encontró en su camino a un pequeño entre 10 y 12 años de edad que le pidió ayuda.

"Me puede ayudar, yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé donde están", se escucha al menor decir entre sollozos.

El menor habría cruzado el río Bravo cerca de Río Grande en Texas, en la zona semidesértica en donde fue encontrado abundan las víboras de cascabel y los animales salvajes.

"No, yo vengo, porque si no, ¿para dónde me voy a ir? Y también me pueden robar, secuestrar o algo, tengo miedo", le dice el menor al agente fronterizo que se encontraba fuera de funciones.

Hasta el momento se sabe que el menor es de origen nicaragüense y fue enviado a un albergue temporal, a fin de ubicar a un familiar y poderlo entregar.