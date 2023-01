Talibanes flagelan en público a 9 hombres por robo y sodomía

Nueve hombres condenados por 'robo y sodomía' fueron flagelados por los talibanes en un estadio de fútbol repleto de personas este martes en la ciudad afgana de Kandahar, según el Tribunal Supremo, en el último castigo público llevado a cabo por los fundamentalistas en Afganistán.



'Hoy, nueve personas han sido castigadas por cargos de robo y sodomía por el tribunal de apelación de la provincia de Kandahar', dijo en un escueto comunicado el máximo órgano judicial del país asiático.



Al campo de fútbol acudieron altos funcionarios locales del Gobierno interino de los talibanes, de acuerdo con la nota, que dieron una serie de discursos antes de que los condenados fuesen flagelados.



Un testigo ocular, que pidió el anonimato, afirmó que cientos de personas acudieron al lugar para presenciar la pena.

