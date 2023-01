Suiza registró 42 grados bajo cero, un mínimo histórico

El termómetro ha bajado intensamente desde la semana pasada en el país, como en el resto de Europa, y la nieve ha ido acompañada de fuertes vientos

Por: EFE

Enero 23, 2023, 8:00

El valle prealpino de Sägitalsee, en el cantón central suizo de Berna, registró la semana pasada una temperatura de 42.3 grados bajo cero, la más baja nunca antes medida en el país, informó hoy la televisión nacional RTS.



EL récord supera los 41.8 grados bajo cero registrados en 1987 en el valle de Brevina del cantón de Neuchatel (noroeste), considerada por ahora la temperatura más baja de la que se tienen datos en Suiza.



Sin embargo, el récord podría no ser homologado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con sede en Ginebra, ya que la medición no fue llevada a cabo por MeteoSuisse, la agencia nacional del sector, sino por un particular.



Tras un mes de diciembre relativamente cálido, que hizo temer grandes pérdidas en las estaciones de esquí suizas por la falta de nieve, el termómetro ha bajado intensamente desde la semana pasada en el país, como en el resto de Europa, y la nieve ha ido acompañada de fuertes vientos.