Shein desmiente los mensajes de auxilio en sus etiquetas

La tienda de ropa en línea se vio envuelta en polémica luego de supuestos mensajes de ayuda en sus etiquetas, y con esto, Shein rompió el silencio.

junio, 09, 2022 19:18

Ante las recientes denuncias por parte de internautas en donde mostraban supuestas etiquetas con mensajes de ayuda en la marca de ropa 'Shein', la misma empresa tuvo que romper el silencio y explicar lo sucedido.

La empresa de ropa china recientemente posteó un video en su cuenta oficial de TikTok en donde esta desmiente las supuestas peticiones de ayuda en sus etiquetas.

Shein aseguró que esta situación se trata de 'información engañosa y falsa' desmintiendo cualquier uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral.

De esta forma, la empresa desmintió varias de las imágenes que estaban siendo difundidas por internet, en donde la acusaban de explotación laboral e incluso de explotación infantil.

Además, también indicó que en varias de las fotografías difundidas estas sacadas de contexto, como por ejemplo la etiqueta en donde se lee: "Need your help. Washing with me soft detergent", que al traducir la frase al español, se interpreta como "Necesito ayuda. Lava con detergente suave".

De esta manera, la empresa de ropa Shein aclaró y tranquilizó a los internautas que acusaban fuertemente a la compañía china de abuso laboral y explotación infantil.