Se vuelve viral maestro que calificó los exámenes de sus alumnos desde el hospital, antes de morir

| 27/12/2020 | ionicons-v5-c 18:30 | Israel Rubio |

A través de su cuenta de Facebook una joven llamada Sandra, que vive en la ciudad de Del Rio, Texas, compartió una fotografía de su padre mientras revisaba exámenes desde una cama de hospital, imagen que se hizo viral rápidamente.

La publicación, que para la noche de este lunes 21 de diciembre había sido compartida más de 77 mil veces, fue captada un día antes de que el señor falleciera, y en ella su hija expone que sus últimas horas su padre las pasó revisando exámenes.

"Este es mi papá Alejandro Navarro, el día antes de que falleciera, preocupado por finalizar las notas para los informes de progreso. Sabía que iba a urgencias así que empacó su portátil y cargador para poder entrar en ellos", dice la joven, que aclara que su padre no falleció de COVID, sino de otra afección.

"La última vez que lo vi fue el lunes y pasó las dos horas que estuve en su casa trabajando. Ojalá hubiera cerrado su portátil y disfrutado de pasar tiempo con él. Los profesores dedican tantas horas extras, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los profesores se preocupan por cumplir sus funciones".

"Gracias a tus maestros. Si estás casado con uno, ayúdales a establecer límites, si eres la hija / hijo de uno, no dejes que trabajen una vez que estén en casa. Sé amable con tus maestros", pidió Sandra.

"Profesores no normalizemos el trabajo después de horas, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. No eres reemplazable en casa", dijo la joven finalmente.