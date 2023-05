Se arrancó los ojos tras una sobredosis de metanfetamina

Kaylee Muthart tuvo un ataque psicótico producto de una sobredosis de metanfetamina tras haber discutido con su madre porque la quería internar en una clínica

Por: Patricia Agüero

Mayo 15, 2023, 17:30

Kaylee Muthart, adicta a la metanfetamina, tocó fondo de una forma espeluznante: literalmente se arrancó los ojos en medio de una alucinación que tuvo y ahora comparte su desgarradora historia para crear conciencia del peligro de las sustancias nocivas.

A sus 17 años, Kaylee fue diagnosticada con arritmia y bipolaridad, esto le generó una fuerte depresión que la sumió en el alcoholismo y en las sustancias nocivas.

El 06 de febrero del 2018, frente a una iglesia de Anderson, Carolina del Sur, Kaylee Muthart tuvo un ataque psicótico producto de una sobredosis de metanfetamina tras haber discutido con su madre porque le informó que la internaría en una clínica de rehabilitación

Kaylee alucinó frente a una iglesia que el mundo se estaba acabando y al considerarse una persona muy religiosa, decidió hacer un sacrificio para salvar a la humanidad y este fue: arrancarse los ojos con sus propias manos.

Una joven que se encontraba trabajando en la iglesia que estaba a pocos metros de donde se encontraba Kaylee, presenció la aterradora escena y llamó al número de emergencias 911.

Al lugar llegaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios a la joven, pero nada pudieron hacer para salvar sus ojos, sin embargo, si evitaron que dañara su nervio óptico.

Lamentablemente Kaylee quedó permanentemente ciega, y a partir de este traumático suceso, decidió darle un cambio a su vida y entró a rehabilitación.

'Me siento como una persona. Me siento yo misma, no siento como que esté persiguiendo algo. Se siente, realmente, muy bien. De la forma en que funcionó es la forma en que Dios hizo que funcionase, es así… pero preferiría que sucediera más que estar atrapada en ese mundo', dijo la joven en una entrevista a la revista People.

Kaylee recibió unos ojos prostéticos y acude a una escuela para personas con ceguera en donde comparte su experiencia con el fin de concientizar a otras personas sobre los riesgos en el abuso de las sustancias nocivas.

Aunque asegura que ahora es mucho más feliz que antes, Kaylee afirma que lo que más extraña es poder ver la sonrisa de su pequeña hija.

¿Qué es la metanfetamina?

La metanfetamina es un estimulante sintético (fabricado por el hombre) que resulta altamente adictivo. Se abusa de esa droga porque produce efectos de euforia, a veces descritos como sensación de bienestar, que pueden durar hasta 24 horas.

La metanfetamina cristalina sumamente pura, que se llama comúnmente hielo, ventana, o vidrio, se encuentra cada vez con mayor frecuencia en los Estados Unidos. Los grupos criminales asiáticos que anteriormente la distribuían en Hawaii y en la costa del Pacífico, ahora la reparten en otras regiones del país. Además, las organizaciones narcotraficantes y los grupos criminales mexicanos se dedican cada vez más a la producción y distribución de la metanfetamina cristalina, según informes de la Drug Enforcement Administration (DEA) (Administración de Control de Drogas) y de diversos organismos policiales estatales y locales.