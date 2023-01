Rusia advierte de 'catástrofe global' por armar a Ucrania

El presidente Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, advirtió habrá 'medidas de respuesta con el uso de armas más potentes'

Por: EFE

Enero 22, 2023, 7:48

El presidente de la Duma del Estado, o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, advirtió hoy de que los suministros de armamento de ataque a Ucrania provocarían una 'catástrofe global'.



'Los suministros de armamento ofensivo al régimen de Kiev conducirán a una catástrofe global', escribió Volodin, en su canal Telegram.



Recalcó que si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN envían a Ucrania armamento que sea utilizado para asestar ataques a ciudades e intentar capturar territorios rusos, habrá 'medidas de respuesta con el uso de armas más potentes'.



El líder de la Duma instó a los parlamentarios de EE. UU., Alemania y de otros países europeos a 'tomar conciencia de su responsabilidad ante la humanidad'.



'Con su decisiones, Washington y Bruselas llevan al mundo a una guerra terrible', subrayó.



Volodin indicó que los políticos occidentales deben entender que, 'habida cuenta de la superioridad tecnológica de las armas rusas', los suministros de armamento ofensivo a Ucrania pueden terminar en una 'tragedia de magnitud mundial que destruirá a sus países'.



'Los argumentos de que las potencias nucleares nunca han utilizado armas de destrucción masiva en conflictos locales no se sostienen', señaló el legislador, que explicó que estos Estados 'no han visto amenazada la seguridad de sus ciudadanos ni la de su integridad territorial'.



Según la doctrina militar de Moscú, Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares no solo para responder a un ataque nuclear o con otras armas de destrucción masiva contra ella y sus aliados, sino también en el caso de ser objeto de una agresión con armas convencionales que amenace la existencia del Estado.