Riccardo Ceccobelli, el sacerdote que confesó en misa que se había enamorado y renuncia

Para el ahora exsacerdote no fue nada fácil tomar la desición porque "ama y respeta a la Iglesia"

14/04/2021 - Patricia Agüero

Iralia.- Riccardo Ceccobelli, párroco de la iglesia San Felice di Massa Martana, un pueblo del centro de Italia confesó a sus feligreses en plena misa que se había enamorado y renunciaria a los hábitos.

"Mi corazón se enamoró", dijo el entonces sacerdote a su superior, el obispo Gualtiero Sigismondi para anunciarle su decisión de renunciar al sacerdocio.

"Nunca he tenido la posibilidad de traicionar las promesas que hice. Pero quiero intentar vivir este amor", contó el sacerdote Riccardo al obispo, según un comunicado de prensa de la diócesis.

Presuntamente, Riccardo se habría enamorado de una de las catequistas, según el diario Il Corriere della Sera "todo el mundo sabía" en su pueblo, cerca de Perugia, que el párroco estaba enamorado de una mujer, así que no debió sorprenderles mucho la confesión.

Riccardo Ceccobelli, párroco de San Felice di Massa Martana, un pueblo del centro de Italia, protagoniza este miércoles 14-A las páginas de los periódicos del país tras anunciar a sus feligreses que colgará los hábitos por haberse enamorado de una de las catequistas, Laura. pic.twitter.com/70hfYTUZLp — Diario Panorama (@diariopanorama) April 14, 2021

Para el ahora exsacerdote no fue nada fácil tomar la desición porque "ama y respeta a la Iglesia". "No logro ser coherente, transparente y correcto con la iglesia como lo he sido hasta ahora, confesó Don Riccardo, según el comunicado.

Por su parte, el obispo Sigismondi agradeció al sacerdote todo el servicio prestado hasta ahora. Y en primer lugar, le envío sus más sinceros deseos para que esa decisión, tomada en plena libertad como él mismo le dijo, le garantice la paz y la serenidad.

LA VIDA DESPUÉS DE TOMAR LA DECISIÓN

"Un sentido de libertad, honestidad y claridad" es lo que experimentó el expárroco que tras tomar la decisión que no fue nada fácil, lloró demasiado que presentó una irritación en el ojo que lo obligó a usar un parche mientras sana su ojo izquierdo.

El hombre dio detalles sobre la misteriosa mujer y dijo que la conocía desde hace al menos cuatro años, pero quería vivir el amor con ella.

"Comencé a sentir un nuevo sentimiento hacia esta mujer hace solo unos meses, no sé cómo pudo haber sucedido", dijo. "Estaba asombrado y asustado - añadió - por el amor que me llegaba desde dentro. Fue una decisión muy dura de tomar para dejar el sacerdocio . En mi camino siempre he estado acompañado por el obispo, que me siguió como un padre lo hace con un hijo. Desde el primer momento hablé con él porque quería seguir un camino transparente, claro, honesto, sin causar ningún escándalo", dijo Don Ceccobelli en entrevista para TGCOM24.

Sobre el futuro de su relación con esta mujer, dijo sonriendo que ni siquiera se han comprometido y que su historia continuará si Dios lo quiere.

Agregó que ya ha recibido algunas propuesta de trabajo que estará evaluando. En cuánto a su familia, dijo que ha recibido todo el amor y el apoyo por su decisión.