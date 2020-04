¿Pueden cubrebocas de tela evitar contagio de Covid-19?

Aún no existen suficientes estudios sobre si los tapabocas caseros de tela atrapan virus

Por: Redacción Web

Millones de personas se ponen cubrebocas caseros en un esfuerzo por frenar la transmisión del coronavirus. Pero no hay suficientes datos para saber con certeza si tales tapabocas de tela evitarán que una persona infectada propague el virus a otra persona, dicen los expertos.

Ante la evidencia de que el coronavirus puede propagarse al hablar y respirar, además de toser o estornudar, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EUA recomendaron que las personas se cubran la cara con un paño o tela al salir en público.

Pero de acuerdo a la revista Science News, la tela puede reducir algunas gotas respiratorias grandes al toser o estornudar, pero no está claro si también atrapará gotas más pequeñas llamadas aerosoles que se liberan simplemente respirando o hablando.

Los tapabocas de tela, así como las quirúrgicas, están diseñadas para proteger de otros del virus que transmite el usuario de la máscara, no al revés. Las personas infectadas con el virus que causa COVID-19 pueden transmitirlo a otros antes de que comiencen a mostrar síntomas. Cuando se usan los cubrebocas como un hábito general, su objetivo es evitar que las personas que no saben que están enfermas transmitan el virus a otros sin darse cuenta. El uso de una mascarilla no pretende ser un reemplazo para el distanciamiento social, el lavado de manos y otros esfuerzos.

Pero hay pocos estudios que evalúen la efectividad de los cubrebocas de tela para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, escribieron investigadores de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EUA en una carta enviada el 8 de abril a la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.

Las investigaciones que existen sugieren que las mascarillas de tela pueden capturar grandes gotas respiratorias, como las de la tos o el estornudo. Los que están hechos de diferentes tipos de tela tienen una amplia capacidad para filtrar partículas del tamaño de un virus, con una compensación entre la filtración y la capacidad de respirar.

Según un estudio, una máscara que usaba 16 capas de tela de pañuelo pudo filtrar el 63 por ciento de las partículas del tamaño de 300 nanómetros (El coronavirus tiene un diámetro de entre 50 y 200 nanómetros). Pero esa máscara era más difícil de respirar en comparación con los respiradores gruesos y ajustados N95, de uso frecuente en hospitales, que pueden bloquear partículas minúsculas. Usar una máscara de tela con tantas capas sería incómodo y podría "hacer que algunas se desmayen", escribieron los investigadores en la carta.

Los investigadores informaron el 3 de abril a Nature Medicine que las mascarillas quirúrgicas son algo menos misteriosas. Esas máscaras pueden ayudar a reducir la transmisión de la gripe y los coronavirus estacionales que causan resfriados comunes en personas con síntomas. Los científicos cuantificaron la cantidad de virus exhalado por los participantes con y sin máscara quirúrgica durante 30 minutos.

Esos tapabocas redujeron significativamente la cantidad de virus de influenza detectable en partículas de gotitas respiratorias, así como la cantidad de coronavirus estacionales en aerosoles.

Independientemente de qué tan bien funcionen, el éxito de la tela o las máscaras quirúrgicas para proteger a los demás depende de si las personas usan el equipo correctamente, incluso de mantenerlo en su lugar, y de asegurarse de que no se moje demasiado. La humedad, como la respiración, puede atrapar el virus en una máscara y convertirlo en una fuente importante de contaminación cuando el usuario se lo quita.

Aunque la evidencia de las máscaras de tela es escasa, los funcionarios de salud aún deberían alentar a las personas a usar máscaras faciales, escriben otros investigadores en un análisis del 9 de abril en el BMJ. La protección limitada aún podría salvar vidas. "Al igual que con los paracaídas para saltar de los aviones, es hora de actuar" sin esperar evidencia, dicen los autores.

Fuente: Science News