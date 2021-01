Proyecto de ley de California prohibiría la cirugía intersexual para niños

Legisladores de California está tratando nuevamente de prohibir algunas cirugías médicamente innecesarias en niños intersexuales

Un legislador de California está tratando nuevamente de prohibir algunas cirugías médicamente innecesarias en niños intersexuales hasta que tengan al menos 6 años de edad, con la esperanza de que un enfoque más limitado combinado con un nuevo liderazgo legislativo sea suficiente para obtener la primera Legislación única en su tipo convertida en ley.

El senador estatal Scott Wiener, un demócrata de San Francisco, presentó el proyecto de ley el jueves por la noche. Prohibiría tipos específicos de cirugías en bebés nacidos con características intersexuales. Eso se refiere a personas con genitales, cromosomas u órganos reproductivos que no se ajustan a las definiciones típicas de cuerpos masculinos o femeninos.

Estas cirugías son irreversibles y a menudo se realizan en bebés, dicen los defensores, incluso cuando no son médicamente necesarias. Los defensores han estado presionando para retrasar este tipo de cirugías hasta que el niño tenga la edad suficiente para desarrollar una identidad de género. Pero los médicos se han opuesto a leyes como la propuesta en California, que dicen que el gobierno no debería decidir cuándo una persona debería o no someterse a una cirugía.

No existen leyes estatales o federales que regulen las cirugías intersexuales en los EE. UU., Según InterACT, un grupo nacional de defensa intersexual. La Legislatura de California aprobó una resolución no vinculante en 2018 que instó a los médicos a aplazar las cirugías intersexuales en los niños "hasta que el niño pueda participar en la toma de decisiones". Y el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York está considerando requerir una campaña de divulgación e información pública sobre "tratamientos o intervenciones médicamente innecesarios en bebés que nacen con rasgos intersexuales".

Los esfuerzos anteriores para prohibir tales cirugías en bebés y niños pequeños no han tenido éxito, incluso en la progresiva California. Pero desde entonces, dos importantes hospitales infantiles, el Lurie Children's Hospital en Chicago y el Boston Children's Hospital, anunciaron que dejarían de realizar algunas cirugías en niños intersexuales que eran demasiado pequeños para dar un consentimiento significativo.

"Si este proyecto de ley se aprobara, sería importante para sentar un precedente en todo el país", dijo Kimberly Zieselman, directora ejecutiva de InterACT y autora de las memorias "XOXY" sobre sus experiencias al nacer con rasgos intersexuales.

Anthony York, portavoz de la Asociación Médica de California, dijo que el grupo aún está revisando el proyecto de ley. Dijo que a los médicos les preocupa que el proyecto de ley "legisle la práctica de la medicina", pero dijo que espera que puedan trabajar con Wiener y los defensores para "encontrar una manera que aborde sus preocupaciones y las nuestras".

"Entendemos lo sensible y emocionalmente cargado que es este tema", dijo York. "Somos optimistas de que podemos tener un diálogo constructivo con el autor y los proponentes este año".

El proyecto de ley de Wiener de este año tiene un enfoque más limitado, solo prohíbe cuatro tipos de cirugías hasta que el niño tiene 6 años, a menos que la cirugía sea necesaria "para abordar un riesgo inmediato de daño físico". Las cirugías enumeradas incluyen procedimientos que crean órganos sexuales o los eliminan. Los médicos que violen la ley no serían acusados de ningún delito, pero podrían ser sancionados por una junta reguladora.

Wiener calificó la propuesta como "un importante proyecto de ley de derechos civiles".

"No estamos tratando de eliminar al médico o al padre de la decisión, estamos tratando de agregar al niño cuya vida cambiará de manera permanente, irreversiblemente cambiada por esta cirugía", dijo Wiener. "Espere hasta que el niño tenga 6 años. Esto les da a los padres mucho tiempo para aprender sobre el tema, para que se eduquen al respecto, para pensar en ello, y un niño de 6 años puede brindar información para decirle a los padres lo que piensan . "

Zieselman dijo que eligieron la edad de 6 años "no porque pensemos que es una edad mágica", sino porque refleja lo que se está convirtiendo en la práctica estándar de atención en la comunidad transgénero. Dijo que es difícil rastrear qué tan comunes son los rasgos intersexuales porque nadie está obligado a rastrear la información. Ella dijo que alrededor del 1.7% de las personas nacen con rasgos intersexuales, citando una estimación de la Dra. Anne Fausto-Sterling, profesora de la Universidad de Brown que revisó más de cuatro décadas de literatura médica.

Las versiones anteriores de este proyecto de ley han sido asignadas al Comité de Negocios, Profesiones y Desarrollo Económico del Senado. Ese comité eliminó el proyecto de ley el año pasado. Pero este año, el comité tiene un nuevo presidente: el senador Richard Roth, un demócrata de Riverside. Roth no estaba en el comité que consideró el proyecto de ley el año pasado, pero dijo que sabe que Wiener "es un autor excepcionalmente reflexivo que siempre está preparado sobre los temas".

"Este es un año nuevo, con varios miembros nuevos del comité y tendremos que ver cuál resulta ser el resultado de ese proceso del comité", dijo.