Profesor se disfraza de superhéroe para dar clases en línea

Para hacer sus clases entretenidas, profesor se disfraza de distintos superhéroes

Por: Redacción Web

Un profesor de Bolivia decidió disfrazarse de distintos superhéroes para dar sus clases en línea y así captar la atención de sus alumnos.

Jorge Villarroel, quien enseña artes plásticas de un colegio en La Paz, comenzó a vestirse de Batman, Iron Man, Spider-Man, Deadpool, Linterna Verde, entre otros.

"Fue un sueño que tenía desde niño, me gustaban los superhéroes, yo quería verlos en algún momento y que formen parte de mi vida, como un amigo o como mi maestro. La reacción de los niños ha sido buena, no todos los días les da clases su superhéroe", reveló en una entrevista a la televisión.

"Esta es la mejor materia", "Te queremos, profe", son algunas de las reacciones de sus alumnos.

Menciona que no imagina lo difícil que puede ser para los niños, estar tanto tiempo encerrados en sus casas y por eso busca hacer sus clases divertidas para ellos, "muchos no entienden la situación, no solo doy primaria, también doy secundaria y también estoy vestido así y les está gustando".

Alumnos y padres de familia compartieron capturas de las clases en redes sociales, las cuales se hicieron virales y recibió cientos de comentarios positivos y de admiración a la labor del maestro.