Presidenta de SpaceX defiende a Elon Musk por supuesto acoso

Foto: Web

Elon Musk fue acusado de supuesto acoso sexual, ante esto, Gwynne Shotwell se pronunció en contra de estas acusaciones en contra del empresario.

Por: Edson López

mayo, 23, 2022 20:35

Elon Musk ha sido el centro del ojo público desde hace ya varias semanas, desde la compra de Twitter hasta la caída de las acciones de Tesla. A esto se le suma una acusación hacia el empresario de supuesto acoso sexual.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, defendió a Elon Musk, el máximo ejecutivo y fundador de la empresa, ante las acusaciones de acoso sexual contra él, argumentando que bajo su mando nunca ha visto ni escuchado que protagonizara un caso parecido, según informó este lunes el canal CNBC.

El empresario supuestamente hizo una propuesta sexual a una azafata en un jet privado de SpaceX, que fue despedida por negarse a sus deseos y recibió un pago de 250,000 dólares para mantener el asunto en secreto, de acuerdo con un artículo de Business Insider del viernes pasado, que cita a una amiga de la mujer.

"Personalmente, creo que las acusaciones son falsas; no porque trabaje para Elon, sino porque he trabajado muy cerca de él durante 20 años y nunca he visto o escuchado nada que se parezca a estas alegaciones", opinó en su defensa Shotwell, que rechazó hablar públicamente de temas legales de empleo.

Tras la publicación del artículo, Musk negó las acusaciones a través de su cuenta de Twitter, describió a la persona que dio su testimonio como una "activista de extrema izquierda de Los Ángeles" y aseguró que el objetivo de las alegaciones es político y que busca "interferir en la compra de Twitter".

