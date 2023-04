Policía enciende TikTok con video donde muestra su uniforme

This browser does not support the video element.

La oficial de policía Alexa Narváez se ha convertido en toda una sensación en la red social TikTok gracias a un video en el que muestra su uniforme de trabajo.

El clip de solo 14 segundos, compartido desde su cuenta @alexaaa_narvaez, ha logrado más de 6.2 millones de reproducciones y ha sido enviado por miles de usuarios en todo el mundo.

En el video se le ve a la agente colombiana posar la ropa que la caracteriza como elemento de seguridad con el fondo de la canción ‘La Bebe (Remix)’ de Yng Lvcas & Peso Pluma.

'iPhone de las mordidas que saca en su hora de trabajo', 'Donde me puedo entregar es urgente', 'No cometí ni un crimen, pero todavía puedes pasar', 'Soy un criminal llevame detenido', 'Ayyy, weyyyy! no soy del otro bando, pero me no me molestaría que me arrestara', 'Yo quiero una oficial así que me arreste y me lleve para su casa preso, pero de una que yo le cumplo todos los años que sean', son algunos de los comentarios del popular video.