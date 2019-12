Polemizan hijos de Daniel Ortega por presunta violación

Notimex -

Dos de los hijos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, polemizaron en sus respectivas redes sociales luego de que Zoilamérica Narváez Murillo, su hijastra, revivió la acusación de que el mandatario la había violado.

"La impunidad no te absuelve. Hoy todos lo saben...estoy en ese coro de Mujeres....te lo digo más acompañada q nunca: EL VIOLADOR ERES TU!!!!", escribió Zoilamérica, hija de la vicepresidenta nicaragüense y esposa de Ortega, Rosario Murillo, en su cuenta de la red social Twitter.

La ahora mujer de 52 años de edad se unió así al coro de mujeres iniciado en Chile y que denuncia la violencia que sufren mujeres en todo el mundo.

Pero Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del mandatario, le respondió en la misma red social "La Mitomanía es una enfermedad. Hay doctores especialistas que te pueden ayudar a tratar ese mal que llevás ya encima por demasiados años, y del que, miserablemente, has hecho un Modus Vivendi. Los mejores deseos para vos".

El enfrentamiento abrió un hilo en Twitter que inclusive fue retomado por manifestantes del País Vasco en España, donde la cuenta EH Feministak Nika, aparecen con una manta y la leyenda "Ortega es un macho violador y tu silencio es cómplice del dictador".

Otros usuarios de la red social criticaron a Narváez Murillo, pero la gran mayoría le brindó apoyo y aprovechó para cuestionar al mandatario, sus acciones y su larga permanencia en el cargo.

Zoilamérica vive exiliada en Costa Rica donde se dedica a la docencia. En varias entrevistas ha descrito como desde los nueve años fue abusada sexualmente por Ortega, abuso que duró unos 13 años hasta que pudo independizarse.

Narváez Murillo inició una querella judicial pero el proceso no prosperó ya que se argumentó que el crimen había prescrito. No solo Ortega, que en el momento de la denuncia era diputado, sino su propia madre, Rosario Murillo, han señalado que se trata de hechos que no sucedieron.

Nicaragua cerró noviembre con 60 mujeres asesinadas, una menos que el total de 2018. A la primera cifra se agregan 62 víctimas de feminicidio frustrado.

En total en 10 años ha habido 630 feminicidios de acuerdo a Católicas por el Derecho de Decidir, señala este lunes el portal nicaraguainvestiga.