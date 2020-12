Piloto de British Airways se desmaya en los controles en pleno vuelo a Atenas

Un portavoz informó que no había ningún riesgo para los pasajeros en el vuelo del 26 de diciembre a Atenas

| 30/12/2020 | ionicons-v5-c 13:39 | Patricia Agüero |

Suiza.- Momentos de incertidumbre vivieron los pasajeros de un vuelo de la aerolínea British Airways que despegó de Londres a Atenas, cuando se dieron cuenta que el avión iba a realizar un aterrizaje de emergencia.

El motivo se debió a que uno de los pilotos del avión, un Airbus A320, se desmayó en los controles, por lo que el capitán del avión decidió regresar a Heathrow.

Sin embargo, el capitán recibió la orden de aterrizar en Suiza para preservar la salud del copiloto y así trasladarlo a un hospital.

Después de un chequeo médico en un hospital de Zúrich, el piloto fue dado de alta.

British Airways no quiso revelar qué causó que el piloto se desmayara.

Mientras tanto, los pasajeros permanecieron en tierra durante más de cinco horas, finalmente, después de nueve horas llegaron a su destino en Atenas, Grecia al despegar en otro vuelo.

Un portavoz informó que el malestar del piloto no tiene vínculo con el covid-19 y no había informes sobre humos tóxicos en la cabina, por lo que no había ningún riesgo para los pasajeros en el vuelo del 26 de diciembre a Atenas.

El portavoz agregó: "La seguridad de nuestros clientes y tripulaciones siempre es nuestra máxima prioridad y el vuelo continuó hasta su destino según lo planeado".