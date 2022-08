Piden despedir a maestra sexy; afirman que distrae a niños

Los padres de familia de una clase de preescolar aseguran que el voluptuoso cuerpo de la maestra distrae a los niños

Por: Patricia Agüero

agosto, 22, 2022 14:24

A diferencia de anteriores décadas en donde no existían las redes sociales, ahora los maestros están más expuestos al publicar diversos aspectos de su vida personal, como reuniones en familia, con amigos, en el bar o en el gimnasio, entre otras. Y es que no está mal que tengan vida social después de clases, pero estás imágenes llegan hasta los padres de familia quienes no ven con "buenos ojos" que los maestros hagan pública su vida personal.

En las últimos meses hemos sido testigos de casos en los que padres de familia han causado el despido de maestros por ser un "mal ejemplo" para los estudiantes. Tal fue el caso de una maestra en Estados Unidos que fue despedida por tener una cuenta de OnlyFans en la que subía fotografías en sensual lencería. O el de un joven director en Colima que fue cesado por subir contenido sexy.

El más reciente caso se registró con una maestra de preescolar en New Jersey, Estados Unidos en donde los padres están pidiendo que sea despedida debido a que su voluptuoso cuerpo distrae a sus alumnos.

La maestra de arte posa en su cuenta de Instagram con vestidos que dejan ver su voluptuoso cuerpo, también comparte imágenes de su día en el salón de clases, su cuenta está en modo público por lo que los padres de familia pueden ver su contenido.

Pese a los señalamientos de las madres, la docente señaló que al momento de dar clases o trabajar, no utiliza ropa inapropiada.

En diversas publicaciones, la maestra da muestra de su compromiso con la enseñanza de los más pequeños.

"Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas escuelas. No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestro trabajo es mucho más que solo enseñarle hechos!", se lee en una de sus publicaciones.

Sobre el reclamo de los padres de que distrae a los niños con su voluptuoso cuerpo, la maestra señaló que los menores no tienen ese tipo de pensamientos sino que el problema es de los padres de los niños.

"Artista, maestra de arte, influencer, etc. Yo trabajé por años para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, exitosa, amorosa, motivada, etc. Desafortunadamente, al ser una influencer es fácil para la mayoría de la gente descartar la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar a donde estoy hoy. La mayoría del tiempo solo mostramos los resultados finales, así que la gente tiende a descartar completamente la inmensa cantidad de trabajo que toma llegar aquí. Todavía peor, alguna gente cree que estamos hechos de piedra y que no tenemos sentimientos. Algunos olvidan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder el ingreso que usamos para sostener a nuestras familias o nuestro control emocional...", compartió.

La maestra también ha realizado diversas publicaciones presuntamente dirigidas a las personas que opinan que no da un buen ejemplo a los alumnos y destaca que "mientras hagas todo lo posible por ser la mejor versión de ti, ¡No importa la opinión de los demás!".

Hasta el momento, se sabe que la maestra continua dando clases en el preescolar.

