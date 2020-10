'Harry Potter' salva a niña de golpes de su mamá

No cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre, en este caso podríamos decir que de una niña

Un perro fue el defensor de una niña que estaba a punto de ser castigada por su madre, al descubrirla haciendo travesuras.

Esto sucedió en China, donde una ama de casa se dio cuenta que su hija, You You, de dos años había derramado una crema que acaba de comprar, por esta travesura la menor iba a ser castigada

La escena no podría ser otra que la de una mamá gritando y un menor llorando, pero ante esto la fiel mascota salió al rescate de You You.

“Harry Potter” como es llamado el canino, de raza Golden retriver saltó enfrente de la niña para empezar ladrar y enseñar los dientes de manera feroz. “Harry” se ganó el cariño en redes sociales por este noble acto.

La ama de casa contó a medios locales que el enojó fue muy grande pues había comprado recién la crema y no había sido barata.

“Honestamente, estaba muy disgustada. Acababa de comprar la crema, y la mitad de ella ya había desaparecido”, dijo la mujer de 32 años. “Mi bebé empezó a llorar porque le gritaba muy agresivamente”, dijo la mamá de You You.

Después de evitar el castigo Harry Potter “abraza” a la niña para tratarla de calmar.

“Todavía estaba molesta, pero también me pareció bastante divertido. Los perros encontrarían formas de expresar su amor si los tratas adecuadamente", comentó

No es la primera vez que Harry defiende a su pequeña dueña, ya que la escena se ha repetido varías veces.