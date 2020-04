Paracaidista es noqueado por su compañero durante salto grupal

Alguien me protegió ese día, narró el hombre

Por: Redacción Web

Un paracaidista compartió a través de su Facebook la grabación de un salto grupal durante el cual perdió el conocimiento tras ser golpeado por uno de sus compañeros.

En el video Ben Pigeon, el autor de la publicación, dejó de moverse tras recibir el fuerte golpe a aproximadamente 3,000 metros de altura.

Para su buena suerte, otro integrante del grupo (ahora su mejor amigo) se percata de la situación, ajusta su trayectoria para acercarse y activar su paracaídas.

Además, agregó de forma irónica, en referencia al aislamiento social y a la sana distancia para prevenir el coronavirus: "Estoy publicando estoy porque estoy aburrido, pero también para promover la regla de los 6 pies (1.82 metros). Si hubiésemos usado la regla de los seis pies durante el salto, un fémur no habría contactado con mi cabeza a más de 320 km/h".

Para los que no practican paracaidismo, ubicar la zona de caída puede ser difícil. Especialmente en esta área porque es tierra de cultivo y todo se ve igual. Tienes que identificar las carreteras para descifrar dónde estás.

"Estaba tan conmocionado que perdí tres días de memoria. Cómo encontré la zona de caída sigue siendo un misterio para mi. Podría haber caído en líneas eléctricas o en la carretera.... Cuando me preguntaron por primera vez si estaba bien, dije 'qué quieres decir con que acabo de salir de mi carpa' y luego señalé mi paracaídas. No estoy diciendo que Jesús lo accionó, pero alguien me cuidó ese día", escribió Pigeon.

El salto y rescate tuvo lugar cerca de Dallas (Texas, EUA) allá por el 2014, pero inicialmente Pigeon se abstuvo de publicar el video para que no lo viera su familia y lo regañara en ese momento.

