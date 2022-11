Padre secuestra y mata su bebé de 1 año en Texas

Una bebé de un año de nacida que fue secuestrada tuvo un trágico final al morir apuñalada a manos de su padre durante una persecución policiaca en Houston, Texas.



Alexander Ordóñez Barrios, de 24 años, ingresó el martes por la tarde a un negocio de reparación de automóviles y grúas de la ciudad, apuñaló al dueño y se robó una camioneta para acudir al complejo de departamentos en Brooks Avenue y llevarse a la menor que estaba con la niñera, informó la vocera de la Policía de Rosenberg.



'Me dijo: 'Vengo a recoger a niña', y le dije: 'Pero su mamá no me avisó que tú venías a recogerla', contó la niñera de Leylani, la bebé de 1 año.