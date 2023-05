Padre elige ir a final de futbol que a graduación de su hija

La joven se mostró desolada porque 'para un hombre de 60 años, la graduación de su hija viene después de la de su equipo de fútbol'

Por: EFE

Mayo 29, 2023, 8:45

La historia de Marta, una estudiante italiana que no contará con la presencia su padre en la ceremonia de su graduación universitaria el próximo miércoles, porque ha preferido acudir a Budapest para ver la final de la Liga Europa entre el Roma y el Sevilla, ha desatado una intensa polémica, tras hacerse viral en las redes sociales.

'Me llamo Marta y me gustaría contarles algo que me está poniendo enferma. El próximo miércoles, día 31, me gradúo en biología, pero mi padre no estará en la ceremonia porque me ha dicho que ha encontrado entradas para la final de la Liga entre la Roma y el Sevilla en Budapest', explicó hace unos días en un programa de radio de la emisora pública Rai.

El Sevilla jugará el próximo jueves, su séptima final de la Liga Europa, ante el Roma del portugués Jose Mourinho, en el Puskas Arena de Budapest.

La historia, que se viralizó de inmediato en internet, ha despertado una intensa controversia, con numerosos comentarios y llamamientos tanto al padre como a la hija para que entiendan al otro y se coloquen en su lugar.

Curiosamente, el entrenador y exjugador Daniele de Rossi, uno de los grandes símbolos del club romanista, reveló que no acudiría a la final, a la que había sido invitado, por la graduación de su hija Gaia.

El Roma 'tuvo la amabilidad de invitarme a la final', reveló el excapitán, 'y con gran pesar tuve que negarme, pero cuando un pedazo de tu corazón se gradúa no puedes faltar, no hay final que aguante. Sed buenos, por favor', escribió en sus redes sociales.

El estadio Puskas Arena de Budapest será el escenario de la final de la Liga Europa entre el Sevilla y el Roma el próximo miércoles, un duelo en el que no solo está en juego el título, sino un billete a la próxima Liga de Campeones.