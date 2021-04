¡Orgullo mexicano! Elizabeth, hija de padres purépechas, entra a ¡Harvard!

Elizabeth Esteban tiene la oportunidad para estar más cerca de alcanzar sus sueños

| 19/04/2021 | ionicons-v5-c 10:52 | - Patricia Agüero |

California.- Elizabeth Esteban estuvo a punto de no aplicar para la Universidad de Harvard, una de las escuelas más prestigiosas del mundo, para su sorpresa ¡fue aceptada!

Elizabeth, hija de indígenas purépechas, vive en California, Estados Unidos porque sus padres decidieron salir de Michoacán en busca de una mejor calidad de vida.

Los padres de Elizabeth, que trabajan en campos agrícolas, hoy ven con orgullo que sus esfuerzos y sacrificios , no solo por Elizabeth, sino también para sus otros hijos dan frutos.

La joven de padres indígenas purépechas viven en una casa rodante en el valle de Coachella, en California.

El video de su reacción al enterarse que había sido aceptada en Harvard, rápidamente se viralizó y llegó no solo a México sino a otras partes del mundo.

El sueño de Elizabeth es estudiar Ciencias Políticas, convertirse en abogada migratoria, y ser miembro del Congreso de EUA, y en un futuro porqué no, convertirse en presidenta de EUA, así lo dijo en una entrevista a un medio de noticias.

te puede interesar Helicóptero Ingenuity de la NASA hace historia al volar en Marte

Cecilia Esteban, madre de Elizabeth contó a NBC lo orgullosa que estaba de su hija.

"Valió la pena porque ya mi hija logró lo que ella tanto anhelaba: estudiar, y pues ahora con más razón. Estoy muy orgullosa de ella", dijo la señora en entrevista para el medio local.

Por increíble que parezca, los fantasmas de los prejuicios, como su origen latino y la solvencia económica por poco hacen que Elizabeth no aplique para ingresar a esta prestigiosa universidad.

"Al principio no iba a aplicar para Harvard porque no sentía que mis logros merecían tener una universidad así de prestigiosa. Y yo no tengo una persona que conozca cómo para someter las aplicaciones ahí", reveló Elizabeth Esteban.