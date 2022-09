Ojo de loca... Mujer descubre infidelidad por este detalle hot

Pernille Tohov contó cómo descubrió que su novio le fue infiel después de haber tenido una noche de pasión

Por: Redacción INFO7

septiembre, 07, 2022 18:52

La confianza en la pareja es básica para que la relación sea sólida y duradera. Este aspecto aporta tranquilidad y seguridad en la relación, es por ello que cuando existe una infidelidad es muy difícil volver a confiar.

Pernille Tohov contó su anécdota de cómo descubrió que su novio le fue infiel después de haber mantenido relaciones sexuales.

Cabe aclarar que los hechos ocurrieron en el mes de septiembre del 2021, pero hasta ahora lo hace público a través de un 'Storytime' en TikTok.

La joven originaria de Noruega y de 22 años de edad relató que en aquella ocasión su novio se fue de viaje con unos amigos por al menos una semana.

A su regreso, la mujer esperaba un encuentro apasionado en la cama con su novio después de haber estado separados por una semana.

Sin embargo, el caballero se extendió en tiempo más de lo habitual.

"Pensé que el sexo no duraría tanto ya que había pasado una semana desde la última vez que nos vimos, pero en todo caso, duró más de lo habitual en la cama. Entonces pensé que era un poco extraño, pero no le dije nada", señaló la joven.

Pese a que la mujer había sido engañada por su anterior pareja, con su actual pareja con la que llevaba cuatro meses decidió no comentar nada al respecto.

Sin embargo, sus sospechas no tardarían mucho en ser confirmadas de que algo andaba mal, fue el propio novio quien le confeso por mensaje haberle sido infiel.

"Me siento bastante mal y estoy decepcionado conmigo mismo porque hay algo que no te dije. Uno de los chicos invitó a dos mujeres a nuestra cabaña y terminé acostándome con una de ellas", escribió el joven en un mensaje en Snapchat.

Y agregó: "No tenemos exactamente un acuerdo para ser exclusivos, pero creo que estuve mal porque estuvimos juntos mucho últimamente. Y especialmente fallé en no decirte nada desde el principio".

"No estoy interesado en tener a estas aventuras, no tengo necesidad ni deseo de hacer nada con nadie más".

Y contó detalles de cómo ocurrieron los hechos: "Era bastante obvio que una de las chicas estaba enamorada de mí esa noche, pero yo le dije que estaba con alguien. Hacia el final de la noche, tuvieron que quedarse a dormir porque no podían llegar a casa y sólo hay dos dormitorios allí".

"Ella durmió en mi habitación, y pasó lo que pasó, pero eso no es excusa, fue una estupidez de mi parte. Fui cobarde por esperar hasta ahora. Me duele pensar en lo buena y amable que eres. Estoy bastante decepcionado conmigo mismo porque realmente no es la persona que quiero ser", concluyó el mensaje.

Pernille no podía creer que de nueva cuenta le hubieran sido infiel, quedó entristecida y decepcionada, pero aún así le pidió a su novio darle la cara y así fue.

"Vino a mi casa y nos sentamos y hablamos sobre eso. Debido a que me trataron muy mal en mi última relación, mi cabeza me decía que dejara a este chico en el acto. Pero mi corazón obviamente todavía quería seguir con él ya que estaba muy enamorada de él. Le dejé muy en claro que me costaría mucho volver a confiar en él y nunca acepté sus disculpas", recordó la joven.

Como ocurre comúnmente, Pernille le contó a sus amigos la forma en que su novio le había sido infiel durante su viaje, y estos le pidieron que terminara la relación tras haberle fallado.

Su familia no sabe que el novio le fue infiel porque no quiere que piensen mal de él.

Mientras que ella está trabajando en recuperar la confianza en él.

Finalmente, Pernille decidió darla una segunda oportunidad a su novio infiel ya que resultó ser un chico muy dulce y agradable.

