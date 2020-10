Obligan a pasajeras a desnudarse tras hallazgo de bebé abandonado en aeropuerto

Las autoridades de Qatar forzaron a varias mujeres a realizarse exámenes ginecológicos para saber si habían dado a luz recientemente tras el hallazgo de un recién nacido abandonado en el aeropuerto de Doha

26/10/2020 | 19:08 | Luz Camacho

Doha, Qatar.- Un grupo de mujeres fue sometido a exámenes ginecológicos forzados antes de abordar un avión hacia Sídney, Australia, tras encontrarse un bebé recién nacido en un baño del aeropuerto de Doha, en Qatar, de acuerdo al portal inglés The Sun.

De acuerdo al medio, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, pero ahora ha salido a la luz después de que dos de las mujeres describieran su terrible experiencia a la cadena ABC de Australia.

El gobierno australiano ha expresado su indignación por lo que la ministra de Asuntos Exteriores, Marise Payne, describió en las búsquedas "tremendamente perturbadoras y ofensivas".

Las afectadas relatan que cuando estaban partiera su vuelo de Qatar Airways a Sídney, los agentes de seguridad abordaron el avión e hicieron bajar a todas las mujeres adultas.

"Nadie hablaba inglés ni nos dijo lo que estaba pasando. Fue aterrador", dijo una de las mujeres.

"Éramos 13 (australianas) y nos obligaron a bajarnos. Una madre cercana a mí había dejado a sus hijos dormidos en el avión.

'ESPANTOSO'

"Había una anciana que tenía problemas de visión y ella también tuvo que ir. Estoy bastante seguro de que la registraron", aseguró una de las mujeres.

La otra mujer le dijo a ABC que fueron detenidas y llevadas a una ambulancia aparcada en la pista donde las obligaron a quitarse la ropa interior para presuntamente someterlas a exámenes ginecológicos sin su consentimiento y sin ser informadas del hallazgo del recién nacido.

"Nunca explicaron nada. Me dijo que me bajara los pantalones y que tenía que examinarme la vagina", dijo.

"Le dije 'no voy a hacer eso' y ella no me explicó nada. Ella seguía diciendo, 'tenemos que verlo, tenemos que verlo'".

"Estaba en pánico. Todo el mundo se había puesto blanco y estaba temblando", relató.

Otra pasajera, Kim Mills, dijo que estaba entre las que se bajaron del vuelo y fueron conducidos a un estacionamiento oscuro.

Tres ambulancias estaban esperando para realizarles los reconocimientos médicos, pero ella se salvó de la experiencia que sufrieron las otras mujeres porque tiene más de 60 años.

"Me temblaban las piernas. Estaba aterrorizada de que me llevaran a algún lado", le dijo a The Guardian.

"¿Por qué no nos explicaron lo que estaba pasando?", Dijo, y agregó que el personal del avión le dijo más tarde que no sabían lo que estaba pasando.

"Fue absolutamente terrible. No puedo imaginar cómo fue para esas pobres niñas".

Además de los australianos, una mujer de Francia también se vio afectada y todos recibieron apoyo de salud mental.

Payne dijo que el "incidente extraordinario" también fue informado a la Policía Federal Australiana.

"No es algo que haya escuchado que haya ocurrido en mi vida, en ningún contexto. Hemos dejado muy claras nuestras opiniones a las autoridades de Qatar", expresó la ministra australiana de Exteriores.

El Aeropuerto Internacional Hamad, que es parte del Grupo Qatar Airways, dijo que el recién nacido se encuentra a salvo y bajo el cuidado de médicos y trabajadores sociales, mientras que la madre no ha sido identificada y su paradero es desconocido.

En Qatar rige la ley islámica, que castiga duramente a las mujeres que quedan embarazadas fuera del matrimonio.

La compañía Qatar Airways ha declinado comentar lo ocurrido.