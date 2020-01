Obligan a burro a tomar cerveza por la nariz tras ganar concurso

Redacción Web -

Luego de que un burro ganara una tradicional carrera que se celebra en el Festival del Mango, su dueña le dio de tomar cerveza por la nariz.

El hecho se registró en el municipio El Colegio, en Colombia.

El hecho causó indignación en las redes sociales y fue repudiado por el gobernador local.

El animal, llamado "Muñeco", ganó la competencia y su dueña obtuvo 150.000 pesos colombianos (46 dólares).

En el video se observa que el burro se resiste, pero igual lo obliga a beber alcohol por sus fosas nasales.

Al cuestionar a la dueña llamada María Luisa justificó diciendo que lo hizo porque al animal siempre le ha gustado la cerveza.

"Me invitaron a participar de la carrera de burros y acepté. Llevé al mío y ganó. Lo tengo hace 20 años. Como premio a veces yo me tomaba una cerveza y le dejaba a él un sorbito. Es la manera en que yo lo consiento".

Además, señaló a una emisora de radio local que un señor le recomendó que se la diera por la nariz para que no se muriera, situación que ella creyó.

"El día de la carrera estaba dándole un sorbito y un señor me dijo que le diera por la nariz porque si no le iba a dar un cólico por el calor y se podía morir, y si le daba cerveza por la nariz no le daría el cólico. Yo hice caso al señor para que no se muriera".

Incluso bromeó al decir que a su burro lo trata mejor que a su esposo.