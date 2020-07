Científicos descubren que aunque veamos lo mismo no todos lo ven igual

Los científicos de la visión descubren por qué los humanos literalmente no vemos lo mismo aunque veamos la misma cosa

Por: Redacción

Es posible que los humanos no siempre estemos de acuerdo con la política, la religión, los deportes y otros asuntos de debate. Pero al menos podemos acordar la ubicación y el tamaño de los objetos en nuestro entorno físico. O no?

Pues no, según la nueva investigación de UC Berkeley, publicada recientemente en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, que muestra que nuestra capacidad para determinar la ubicación y el tamaño exactos de las cosas varía de una persona a otra, e incluso dentro de nuestro campo de visión individual.

"Asumimos que nuestra percepción es un reflejo perfecto del mundo físico que nos rodea, pero este estudio muestra que cada uno de nosotros tiene una huella digital visual única", dijo el autor principal del estudio, Zixuan Wang, estudiante de doctorado en psicología de la Universidad de Berkeley.

El descubrimiento de Wang y otros investigadores en el Laboratorio Whitney de Percepción y Acción de la Universidad de Berkeley en Berkeley tiene implicaciones en las prácticas de medicina, tecnología, conducción y deportes, entre otros campos donde la localización visual precisa es crítica.

Por ejemplo, un conductor que hace un pequeño error de cálculo sobre la ubicación de un peatón que cruza la calle puede causar una catástrofe. Mientras tanto, en los deportes, un error de juicio visual puede generar controversia, o una feroz disputa por el campeonato.

Tomemos, por ejemplo, los cuartos de final del Abierto de EUA De 2004, en los que el ícono del tenis Serena Williams perdió ante Jennifer Capriati después de una serie de llamadas cuestionables. Un árbitro anuló incorrectamente a un juez de línea que calificó un golpe de revés por parte de Williams, lo que resultó en una disculpa a Williams por parte de la Asociación de Tenis de EUA.

"Los jueces de línea deben decidir si la pelota está fuera o dentro de los parámetros. Incluso un error tan pequeño como medio grado de ángulo visual, igual a un cambio submilimétrico en la retina del juez, puede influir en el resultado de todo el partido ", dijo Wang, un fanático del tenis.

Los investigadores trataron de entender si diferentes personas ven los objetos en su entorno exactamente de la misma manera. Por ejemplo, al mirar una taza de café sobre una mesa, ¿pueden dos personas ponerse de acuerdo sobre su posición exacta y si su asa es lo suficientemente grande como para agarrarla? El resultado de una serie de experimentos sugiere que no, aunque hay una ventaja.

"Podemos alcanzar una taza de café miles de veces en nuestra vida, y a través de la práctica alcanzamos nuestro objetivo", dijo Wang. "Ese es el aspecto conductual de cómo nos entrenamos para coordinar cómo actuamos en relación con lo que vemos".

Cómo llevaron a cabo el estudio

En la primera tarea para probar la localización visual, los participantes del estudio señalaron en una pantalla de computadora la ubicación de un objetivo circular. En otro experimento que analizó las variaciones de agudeza dentro del campo de visión de cada persona, los participantes vieron dos líneas separadas a una distancia mínima y determinaron si una línea estaba ubicada en sentido horario o antihorario a la otra línea.

Y en un experimento que midió la percepción del tamaño, los participantes vieron una serie de arcos de diferentes longitudes y se les pidió que estimaran sus longitudes. Sorprendentemente, las personas percibieron que exactamente los mismos arcos eran más grandes en algunos lugares en el campo visual y más pequeños en otros lugares.

En general, los resultados mostraron variaciones notables en el rendimiento visual entre el grupo e incluso dentro del campo de visión de cada individuo. Los datos se mapearon para mostrar la huella digital de distorsión perceptiva de cada participante del estudio.

"Aunque nuestro estudio podría sugerir que la fuente de nuestras deficiencias visuales puede originarse en nuestro cerebro, se necesitan más investigaciones para descubrir la base neuronal", dijo Wang.

"Lo que también es importante", agregó, "es cómo nos adaptamos a ellos y cómo compensamos nuestros errores".

Otros coautores principales del estudio son David Whitney en UC Berkeley y Yuki Murai en UC Berkeley y la Universidad de Osaka en Japón.

Traducción de Vision scientists discover why human literally don´t see eye to eye de la Universidad de Berkeley.