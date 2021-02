"No me dejes morir": Joven choca contra el tráiler de su padre y muere atrapado entre las llamas

Un automovilista grabó al padre que luchó desesperadamente por salvar la vida de su hijo

Brasil.- El trágico accidente en donde un joven de 23 años perdió la vida después de impactar el camión en el que viajaba contra un tráiler, dio un vuelco conmovedor, cuando se supo que los involucrados en el accidente eran padre e hijo.

El accidente se registró el pasado 4 de febrero del 2021 en Paraná, Brasil cuando Henriques Mateus de 23 años conducía su camión por un camino en Paraná, por desgracia el joven no se percató que su padre que conducía otro camión al frente de él, bajó la velocidad y se impactó contra la parte trasera desatando un incendio.

El conductor del primer camión descendió y corrió apresuradamente para ayudar a su hijo, que se encontraba atrapado entre los fierros de la cabina del camión en medio de las llamas y el humo.

El hombre luchó desesperadamente por salvar la vida de su hijo, pero la temperatura de los fierros y el humo denso se lo impedían.

De acuerdo con el testimonio del padre, su hijo le dijo que no lo dejara morir: "Por el amor de Dios, padre, no me dejes morir", tristemente al darse cuenta que su padre no lo podía salvar le dijo "los amo a todos".

Henriques había trabajado junto a su padre durante 3 años, para conducir junto a él se compró su propio camión.

El día del accidente, padre e hijo cada quien conduciendo su unidad, se dirigían a Toledo, pero se toparon con un auto que manejaba a baja velocidad, ambos le sacaron la vuelta, pero Henriques terminó chocando contra la parte trasera del tráiler de su padre, con el resultado ya conocido.

Elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y tras sofocar las llamas, lograron sacar el cuerpo del joven.