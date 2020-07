No es justo, todo lo divertido está cerrado: niña llora por cuarentena

Una pequeña de cuatro años de edad expresó su sentir en medio de lágrimas por no poder ir a jugar a su restaurante favorito

Por: Redacción Web

Phoenix.- Blake una pequeña de cuatro años de edad no soportó más el encierro que vive por la pandemia del Covid-19 y en medio de lágrimas relató su sentir al respecto.

La pequeña que vive con sus padres en Phoenix ha conmovido las redes sociales por expresar su tristeza al no poder salir a jugar porque todo está cerrado.

"Todo tiene que estar cerrado por el bien de todos. Y no es justo porque todo lo divertido también tiene que estar cerrado", le dice la niña a sus padres.

Y continúa: "El camión de helados está cerrado. No podemos salir. No podemos ir ni a McDonald´s, mi restaurante favorito", dice Blake entre lágrimas.

A lo anterior el padre busca consolarla y le asegura que pueden ir a su restaurante favorito y pedir comida para llevar por medio del 'drive thru'. Sin embargo, esto no convenció a la pequeña quien refirió que no es lo mismo, sin poder jugar en el área de juegos, "es aburrido".

El padre de la pequeña dijo que estaban entusiasmados de cómo Blake estaba animando a todos.