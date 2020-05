No desayunar aumenta mortalidad por enfermedades cardiovasculares

La ausencia del desayuno provoca un mayor riesgo de padecer obesidad, colesterol elevado o grasas en la sangre

ADN 40 -

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology menciona que saltarse el desayuno está asociado con una mayor mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares.

En el estudio participaron seis mil 550 adultos de 40 a 75 años de edad de Estados Unidos, participantes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición.

Los investigadores tomaron en cuenta factores como la edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, dieta, el estilo de vida, el índice de masa corporal y el estado de la enfermedad.

Los resultados revelaron que los participantes que no desayunaban tenían un 87% más de riesgo a tener mortalidad cardiovascular en comparación con las personas que desayunaban todos los días.

La ausencia de éste puede provocar un mayor riesgo de padecer obesidad, colesterol elevado o grasas en la sangre, hipertensión, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad cardíaca.