Niño se rapa para apoyar a su amiguito con cáncer

ADN40 -

En Inglaterra trascendió la historia de un menor de siete años que se rapó la cabeza con el propósito de que su compañero de clase, quien fue diagnosticado con leucemia no fuera el único en la escuela sin cabello.

El menor se sentía triste al ver a su compañero en esa situación por lo que hizo algo para solidarizarse con él.

"Cuando Tommy-Lee no tenía cabello me sentía triste y no quería que se sintiera solo. Le quería ayudar ya que tenía cáncer y quería que el cáncer se fuera. Me rapé para que pudiéramos ser calvos juntos", explicó el menor en entrevista para el medio local Leicester Mercuty.

Tommy-Lee Hetheringtong, de la ciudad de Anstey, fue diagnosticado con leucemia y tras perder su cabello por el tratamiento su compañero de la escuela, Olly Spencer, decidió raparse también.

"Llegué a casa y le pregunté a mamá si podía raparme la cabeza, así Tommy-Lee no sería el único niño sin pelo en la escuela", dijo Olly.