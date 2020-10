Niño deja conmovedor mensaje al dueño de un vehículo tras rayarlo con su bicicleta

Un pequeño quedó angustiado al descubrir que había rayado con su bicicleta un automóvil en Brasil

| 04/10/2020 | ionicons-v5-c 12:00 | Patricia Hernández Agüero |

Brasil.- Un niño de siete años que paseaba en bicicleta en calles de Curitiba en Brasil perdió el equilibrio y terminó causando un rayón en un vehículo que estaba estacionado con la misma bicicleta.

Esta situación angustió mucho a Benicio Hoffmann, quien se preguntaba cuánto le iba a costar reparar el vehículo, incluso en ese momento creyó que su vida como ciclista había terminado.

Finalmente al pequeño se le ocurrió dejarle una nota con su puño y letra al dueño del vehículo en donde se disculpa y le explica lo sucedido. También agregó el teléfono de su papá para responder por los daños ocasionados.

El dueño del vehículo al ver la nota en el parabrisas creyó que se trataba de una multa, pero al leer el mensaje quedó conmovido y decidió publicarlo en sus redes sociales haciéndose viral la historia.

Gente como ficar bravo com essa criança que bateu no meu carro? pic.twitter.com/hBaIOC0oBM — Cé gatilhos (@cecastilhos) September 13, 2020

Marcelo Martins, dueño del auto, dijo que ni siquiera notó el rayón cuando vio la nota. "Miré por todos lados, mi auto estaba un poco sucio y ni me di cuenta. Si no fuera por el mensaje, no lo habría notado", mencionó.

El conductor se contactó con el padre del menor y le dijo que tranquilizara al menor y que todo estaba bien.

Por su parte, el papá de Benicio dijo que estaba muy orgulloso de su hijo.

"Me sentí muy orgulloso, porque tratamos de educarlo para eso. Que él sea responsable de sus acciones en el futuro y que aprenda de los errores", concluyó.