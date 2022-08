Niño de 10 años graba desgarrador mensaje y se quita la vida

Imagen ilustrativa

Cansado de ser insultado y golpeado, un niño de 10 años se despidió de su madre con un desgarrador mensaje

Por: Patricia Agüero

agosto, 11, 2022 11:00

Un menor de tan solo 10 años de edad grabó un desgarrador video para dejar un mensaje a su madre antes de quitarse la vida. La noticia está impactando a la sociedad.

De acuerdo con lo que mencionó en el video, el menor identificado solo con las iniciales M.A.S.Ch, sufría de maltrato infantil por parte de su madre por lo que había tomado la decisión de quitarse la vida.

El menor se ahorcó el domingo 7 de agosto por la tarde en su domicilio, una casita de madera ubicada en el distrito de Manantay, departamento de Ucayali, un barrio humilde en Perú.

En el video se puede ver al menor llorando en todo momento que dijo su mensaje de despedida.

"Siempre fuiste así mamita, mala, siempre todo renegabas, nos gritabas, me insultabas, me pegabas, decía algo, todo te molestaba", dice el menor al comienzo del video.

Y continúa diciendo que siempre escuchaba a su madre decir: ¿Porqué he tenido hijos? ¿Porqué no se ahorcan, se mueren".

Pero, la pureza en el corazón de un niño es tan grande, que el menor no dejó de pedirle perdón a su madre, mientras le repetía que se cuidara y que siempre la ha amado.

"Cuídate mama, besitos para todos, yo se que me aman, que me quieren, siempre te he amado", se escucha decir al menor.

El niño también le suplicó a su madre cuidara a su padre biológico, que no se fuera a desmayar (tras enterarse de su muerte). Cabe aclarar que en entrevista, la madre reveló que el padre no tiene conocimiento de los hechos debido a que se encuentra en la pesca, por lo que se demorará en regresar.

Madre niega que haya golpeado a su hijo

La madre del menor identificada como María Chino Barreto de 38 años de edad, habló en entrevista para medios locales y aunque admitió que sí le gritaba a su hijo cuando estaba enojada, negó que lo golpeara.

"Yo le pedí perdón antes que él se muriera, yo he conversado con él, le abracé, le besé, me eché en sus brazos y estábamos viendo videos todita la noche hasta las 5 de la mañana y el no dormía porque estaba conmigo", narró la mujer.

La mujer vivía con su pareja sentimental y sus dos hijos de 10 y 13 años, este último se encuentra desaparecido desde hace tres meses cuando salió de su casa, se presume que lo han visto en otra ciudad trabajando.

Chino Barreto confiesa que su esposo (no aclara si se trata de su actual pareja o el padre biológico) en varias ocasiones le dijo que no le gritara al niño, que no lo insultara y que no lo tratara como si fuera su enemigo.

"A mi no me quería mi hijo, delante de mi esposo me decía que me largara de la casa porque yo lo trataba mal", señaló en entrevista.

Sin embargo, los vecinos aseguran que la mujer está mintiendo y que ellos fueron testigos del maltrato que sufría el menor por parte de ella y el padrastro.

Una vecina dijo en entrevista que denunciaban los hechos a las autoridades, pero al llegar la policía al domicilio para atender el reporte, la mujer negaba todo y aseguraba que todo estaba bien con su hijo, "por proteger a su pareja".

Las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú emitieron un comunicado sobre el caso, afirmando que se estaba investigando a la madre, así como el entorno en el que vivía el menor y los otros hijos de la mujer.

