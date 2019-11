Niñas sacan sus mejores rimas en épica batalla de rap

Niñas argentinas protagonizan una batalla freestyle que te robará el corazón

Redacción -

Un video que circula en redes sociales muestra a dos niñas enfrascadas en una épica batalla de rap, organizada por un payaso en lo que parece ser la fiesta de cumpleaños de una de ellas.

El tema del enfrentamiento verbal entre ambas niñas, una anfitriona y la otra invitada, fue saber si la segunda sería admitida en el próximo festejo de cumpleaños.

"El próximo año no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser", dijo una de ellas, a lo que la otra respondió con toda la actitud.

"Tú no me invitas, yo quiero ir, cuando yo quiera. A mí no me importa lo que me digas, finjo ser tu amiga para que me empieces a rapear".

Ante la singular batalla de las menores, quienes se esforzaron por dejar sus mejores versos en la escena, otros niños presentes y el mismo payaso no pararon de reír.

Después de varias rimas a la que no iban a invitar al cumpleaños, ella afirmó que no le importaba lo que le dijera, ya que solo ´le importaba su familia´.

Finalmente, la otra rapera no supo qué responder, por lo que está claro quién fue la ganadora de la batalla.

Puede interesarte...