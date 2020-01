Niña de 5 años muere por negligencia; tenía cáncer y le recetan paracetamol

ADN40 -

Una niña murió por negligencia médica después de que un tumor fuera confundido con otra enfermedad y los doctores le recetaron paracetamol en Escocia.

Ángela de Bain, madre de la menor, explicó que mientras su hija se encontraba enferma sus peticiones fueron ignoradas en el hospital y que de haber atendido podría haber sobrevivido.

La mujer señaló que su hija Amy Lornie, de 5 años, murió a causa de un tumor cerebral y de haberlo sabido habría contado con un 88 % probabilidad de vencer su enfermedad.

Ahora Ángela de Bain busca a través de la llamada ´La Ley Amy´ ayudar a otras familias que se encuentren en su situación, es decir, que los médicos resuelvan las inquietudes de los padres en caso de que no estén convencidos de los diagnósticos.

"Recuerdo que me senté una noche en el hospital porque nunca pude dormir y pensé ´No puedo permitir que esto le pase a nadie más´. No quiero que nadie más se sienta como yo, no quiero que otra familia pase por esto", mencionó Ángela a The Scottish Sun, medio local que ha dado seguimiento a su historia.