NASA advierte sobre peligroso y grande asteroide que pasará cerca de la Tierra

De nueva cuenta, un asteroide de 1.8 kilómetros de largo y 4.1 kilómetros de ancho pasará cerca de La Tierra a finales del mes de abril, así lo dio a conocer el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

Con base a los informes, el cuerpo celeste denominado como 52768 (1998 OR2) se acercará a la órbita de nuestro planeta con una velocidad de 8,7 kilómetros por segundo, lo que podría representar "grandes efectos globales si impacta con la tierra", aseguró la NASA.

A pesar de ello, expertos pidieron a la población no entrar en pánico pues el objeto no representa peligro alguno para el planeta Tierra, sin embargo, aceptaron que desde finales del siglo pasado el cuerpo celeste no se había acercado tanto.

Por otro lado, también informaron que el 52768 (1998 OR2) será el asteroide más grande que se aproximará a nuestro planeta de aquí hasta el próximo mes de mayo.

