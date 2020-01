Muñeca de Frozen ‘poseída’ desata terror en redes sociales

La mamá de la dueña de la muñeca asegura que en varias ocasiones de han querido deshacer del juguete, pero ésta regresa misteriosamente a casa

Por: Redacción Web

Una familia en Texas ha relatado la aterradora historia de una muñeca vestida de “Elsa” de “Frozen”, la cual aseguran que habla sin la necesidad de pilas.

A través de Facebook, es donde Emily Madonia aseguró que el juguete de su hija que tiene desde el año 2013, comenzó a presentar eventos paranormales en 2015.

Emily contó que la muñeca ha sido desechada en más de un ocasionó desde que comenzaron a sospechar algo extraño en ella, pero misteriosamente el juguete regresa a la casa. Aseguran que es la misma, pues tienen una marca única en una de sus partes del cuerpo.

“Decidimos tirarla a la basura. Pero varios días después, 'Elsa' apareció en el banco de madera en la sala de estar”, dice la publicación en Facebook.

“Lo que no se esperaba Emily es que su publicación se convertiría en todo un fenómeno viral tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación de todo el mundo. Y las reacciones no se han hecho de esperar, con algunos expertos asegurando que este no es el comportamiento típico de una muñeca embrujada. Al parecer más bien sería un ‘espíritu perturbado’ o posiblemente una entidad negativa”, dice una de las publicaciones que también difundió la historia.

Aunque muchos no notan nada extraño en la muñeca, hay quienes opinan todo lo contrario, pues la voz que se escucha pareciera la de una niña y no de una grabación, esto cada vez que se presiona el botón que está justo en el collar de “Elsa”. Y ojo, no tiene pilas, aseguran.

Hay internautas quienes se han dedicado a compartir videos de lo que realmente hace la muñeca 'Elsa, canta conmigo', aunque en su versión en inglés.

Ante este caso, varios usuarios de Facebook también se animaron a compartir experiencias similares, como una que contó:

“Hace cuatro años mi hija mayor vio a su muñeca dando vueltas en medio del patio y cantando. Eran las 3:00 de la mañana, por lo cual ella me despertó y yo salí corriendo para verla. Mi hija corrió y se subió a un mueble y se quedo quieta, yo la enfrenté (al juguete) Al día siguiente la quemé, lo cual pienso que salió algún tipo de espíritu porque después de ese entonces enferme mucho sin razón alguna. Pero gracias a Dios después de muchos años me encuentro mejor”.