Mujer vive pesadilla; despierta con implante de busto y lipo

Tiffany Mills no estaba mentalizada para este drástico cambio físico en su cuerpo

Por: Patricia Hernández Agüero

febrero, 28, 2022 17:41

Algunas mujeres sueñan con realizarse algún tipo de cirugía estética, ya sea aumento de busto o una liposucción, entre muchas que existen. Sin embargo, cuando una paciente despertó con estos cambios en su cuerpo, no le sentó nada bien.

Y algunas mujeres podrán preguntarse, ¿ quién no querría un aumento de busto o una liposucción?

Tiffany Mills, de 28 años de edad, es la mujer que está viviendo una pesadilla tras ser sometida a estas cirugías y es que su intención era reducir su busto por motivos de salud, ya que no tenía tejido para estirar su piel, pero los médicos se ¡equivocaron! y realizaron todo lo contrario.

"Me desperté con el peor dolor absoluto de mi vida. No tenía piel extra para tirar. Me tensaron demasiado la piel, lo que significaba que tenía mucho tejido cicatricial y no podía mantenerme erguida", dijo la madre de tres hijos.





Tiffany asegura que no estaba preparada mental ni físicamente para este drástico cambio en su cuerpo, por ello exigió a la clínica, de la que no se especifica el nombre por una cuestión legal, una explicación de su error.

Lo insólito ocurrió cuando la clínica intentó justificar su error y le pidieron que lo tomara como una "cirugía gratuita", después de constantes llamadas, los responsables finalmente admitieron que tuvieron un error con el papeleo.

Detalló que eligió dicha clínica presuntamente por su profesionalismo, y adelantó un pago por 8,203 dólares por su cirugía de reducción de busto.

Tiffany presentó una demanda contra la clínica para recuperar el dinero que invirtió, mientras lucha con las complicaciones de ambas cirugías. Por su parte, la clínica está intentando defenderse, asegurando que eso fue lo que pidió.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS