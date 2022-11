Mujer se despierta por recibir una aterradora visita

A nadie le gusta que le interrumpan el sueño y esta mujer por poco no la cuenta por la aterradora forma en que fue despertada al sentir algo bajo la sabana.

Por: Edson López

Noviembre 08, 2022, 18:34

¿Cual es tu mayor miedo? Algunas personas le temen a la oscuridad, otros a las alturas y hay quienes le temen a los insectos, uno de los miedos mas comunes en las personas, es a las serpientes.

Una mujer en Inglaterra tuvo una mañana de terror al ser despertada por uno de estos reptiles que se deslizaba por sus sabanas.





Tasha Lane contó como sintió algo en sus pies, pero su alarma interna se encendió de inmediato al percatarse que no se sentía como el pelaje de su mascota.

Solo le bastó un vistazo a medio despertar para recibir una dosis de adrenalina que le quitaría el sueño mas rápido que cualquier café o bebida energética.

Rápidamente la mujer pegó un salto de la cama y alertó a sus familiares, pues el temor de ser mordida por la serpiente la invadió en un parpadeo.

La víbora en cuestión, es conocida como “Serpiente del Maíz” y es famosa por alcanzar un tamaño intimidante en su edad adulta, y por su color rojizo que ante los ojos de un inexperto, significa peligro.





Esta historia no concluye con el departamento de control animal llegando a la casa de Tasha para capturar al ofidio, pues, este peculiar invitado no era un animal salvaje, si no que es la mascota de su vecino, Jade Forester.

Jade comentó que Corr, nombre de la serpiente, pertenece a su hijo, y que por un descuido se había extraviado hace algunos meses, por lo que la familia, en especial el menor, quedaron devastados, al punto de “destruir” su casa buscando al animal.

Afortunadamente las Serpientes del Maíz no cuentan con un veneno funcional, y son de un comportamiento muy dócil, por lo que se les considera una excelente mascota.

¿Cómo llegó la serpiente a la cama de Tasha Lane después de desaparecer por meses?

Las especulaciones de como es que Corr llegó hasta la sabana de Tasha iniciaron de inmediato.

La teoría principal es que esta había logrado entrar por la ventana del ático, quedándose ahí durante la temporada de frío que estaban atravesando, buscando un poco de calor con el tiempo y encontrando en la cama de Tasha y su esposo el lugar idóneo para tomarse una siesta.

Y aunque esta historia no terminó en desgracia, no se descarta que la pobre mujer resulte con un estrés postraumático a causa del sobresalto de ver una serpiente del tamaño de la cama durmiendo con ella. Pero lo que debería de preocuparle ahora es que la serpiente probablemente sobrevivió durante meses en el ático de su casa engullendo ratones.