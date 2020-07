Mujer se desnuda y se pone su ropa interior como cubrebocas para que la atiendan

Le pidieron que se pusiera una mascarilla para atenderla, pero la mujer optó por desnudarse y usar su calzón para cubrirse el rostro

Por: Redacción Web

Kiev, Ucrania.- Una mujer se desnudó y se quitó el calzón para colocárselo en la cara después de que un empleado de una oficina de correos se negó a atenderla a menos de que usara una mascarilla.

Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad el pasado 25 de mayo, en una la oficina de correos 'Nova Poshta', en Kiev, Ucrania.

De acuerdo a testigos la mujer fue a la oficina de correos para recoger un paquete y entró a la habitación sin usar un tapabocas, violando las leyes de cuarentena del país.

La mujer enfureció luego de que un empleado le solicitara que se apegara a las reglas y que no la atendería hasta que portara un cubrebocas.

En el video se puede ver a la mujer bajándose sus jeans, para quitarse su calzón y colocarlo como cubrebocas. Luego se puso el pantalón nuevamente, como si fuera nada extraño.

El clip se corta pero según informa el Daily Mail el empleado terminó entregando el paquete de la mujer.

La misma administración de la compañía "Nova Poshta" confirmó que el incidente fue real y que no se trató de una broma.

Un portavoz de la empresa dijo que "nuestro empleado le pidió a la mujer que se pusiera una mascarilla e incluso le dio una gratis. Pero la mujer se negó a usarla".

No obstante, "Nova Poshta" anunció que no tomará acciones en contra de la cliente y que no van a denunciarla a la policía.

(Con información de Daily Mail)