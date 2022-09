Mujer reclama a empleada en banco; era amante de su esposo

A la mujer no le importó ir acompañada de su hija para encarar a la presunta amante de su esposo

Por: Redacción INFO7

septiembre, 15, 2022 15:47

Anteriormente hemos dado a conocer escándalos en sucursales bancarias por clientes furiosos con el servicio.

El caso más reciente es el de #LadyDEA, la mujer que insultó a las empleadas de un banco en Coahuila porque no le querían cambiar su efectivo.

Sin embargo, este nuevo escándalo no fue por el servicio, sino por una presunta ¡infidelidad!

A una mujer poco o nada le importó que otros clientes se enteraran de su situación cuando encaró a la presunta amante de su esposo.

Un cliente que se encontraba dentro del banco grabó los momentos de tensión que se vivieron.

De acuerdo con las imágenes, la protagonista del video le reclama a la empleada que se encuentra al otro lado del mostrador.

"A mí marido lo dejo cuando a mí me da la gana, no cuando a ti te da la gana, ¿oíste? Eres una sinvergüenza que teniendo marido te comes a los maridos de las demás", gritó la mujer ante el asombro de los clientes.

Cabe resaltar que la mujer que causó escándalo en el banco iba acompañada de su hija, pero esto no le impidió encarar a la empleada.

Por su parte, la gerente del banco le indicó a la señora que estaba en un lugar público en donde no podía hacer escándalos.

La mujer le agradece y se retira de la sucursal, atrás de ella corre su hija para alcanzarla.

El video ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Hasta el momento se desconoce el país en donde ocurrieron los hechos.

