Mujer llora por estar soltera a los casi 30 años y sin hijos

La mujer se hizo viral por revelar entre lágrimas que casi cumple 30 y se siente frustrada por porque aún no tiene hijos ni matrimonio

Por: Luz Camacho

octubre, 25, 2022 09:46

Una mujer de 29 años se hizo viral al compartir un video en TikTok donde aparece llorando desconsoladamente por un motivo que sorprendió a los internautas: estar llegando a los 30 años sin hijos y sin un matrimonio.

A través de la plataforma de videos cortos, la usuaria identificada como Angela (@asanewa) expresó su frustración por no haber cumplido estos objetivos de vida antes de llegar al tercer piso.

Asimismo, en el video la mujer de Ghana explica sentirte triste, pues a su edad no se ha casado ni tenido hijos.

Los usuarios de redes sociales, en particular las mujeres solteras, alentaron a Angela con palabras amables, instándola a perseverar. Sin embargo, otros no la entendieron y opinaron que está exagerando y que el ser madre no lo es todo.

El clip viral hasta el momento suma más de 2.4 millones de reproducciones y casi 124 mil "me gusta".