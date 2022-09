Mujer hace firmar a su prometido un ¡contrato de fidelidad!

Video cortesía: playground.es

Chaylene Martínez sostuvo que el acuerdo de fidelidad es "súper romántico, cursi y lindo"

Por: Patricia Agüero

septiembre, 16, 2022 16:40

Comentarios

Cuando una pareja de enamorados deciden 'sellar' su amor por medio del matrimonio, lo hacen con la idea que sea para siempre o "hasta que la muerte los separe".

Sin embargo, una mujer fue más astuta y antes de casarse hizo firmar a su prometido una especie de contrato de ¡fidelidad!

Se trata de Chaylene Martínez quien reveló en redes sociales que su novio firmó un contrato de fidelidad antes de casarse, su historia se está haciendo viral.

"Acabo de hacer. Bueno, yo no lo he hecho lo ha hecho él por voluntad propia. Pero mi novio, mi prometido acaba de firmar un documento legal en el que se establece que si me es infiel con otra mujer deberá pagar de por vida todas mis facturas", explica la mujer entre sonrisas.

Chaylene que reconoce que ha alcanzado un nuevo nivel de locura, resalta que el trato ha quedado legitimado ante un notario, por lo que si su novio se atreve a engañarla con otra mujer "está acabado"

"Soy muy inteligente o estoy muy loca. No lo sé", expresó la mujer mientras muestra el contrato firmado ante un notario en Estados Unidos.

El video publicado por Salamiiqueen cuenta con más de 8.6 millones de reproducciones.

Le piden compartir el PDF del contrato

Como era de esperarse las reacciones o se hicieron esperar, mientras algunos la criticaban por llevar este acuerdo con su prometido, otras personas le pidieron con humor compartir el documento en PDF, pero no será fácil obtenerlo.

Chaylene Martínez, de Boise, Idaho en Estados Unidos respondió a este último usuario y dijo que el documento fue escrito a máquina por ella y su novio, pero que no compartiría los detalles del contrato porque era exclusivo de su situación.

En otro video publicado en TikTok, Martínez confesó que tiene algunos problemas de confianza, principalmente con el dinero.

"Ahora estamos comprometidos, estamos haciendo cosas financieramente juntos, estamos haciendo cuentas juntos", explicó. "Así que pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hagamos algunos documentos y acuerdos y los firmemos juntos", agregó.

Sostuvo que el acuerdo de fidelidad es "súper romántico, cursi y lindo". Sobre sus detractores opinó que "hay chicas que pierden su tiempo con hombres tramposos e infieles... Y el tiempo es dinero".