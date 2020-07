Mujer estafó al gobierno más de $28 millones haciéndose pasar por ciega

Christina Pomfrey, de 65 años, fingió además que tenía esclerosis múltiple

Por: Luz Camacho

GRAN BRETAÑA.- Una mujer de la tercera edad fingió ser una persona ciega con esclerosis múltiple estafó al Gobierno en Reino Unido al obtener más de 28 millones de pesos (£ 1,010,090.66) de las arcas públicas, y ni siquiera su esposo estaba enterado.

El caso ha sido descrito como uno de los fraudes de seguridad social más grandes que ha sido procesado por el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

De acuerdo al Daily Mail, DeChristina Pomfrey, de 65 años, usaba dos identidades para reclamar fraudulentamente un poco más de 369 mil pesos (£ 13,000) al mes en beneficios de asistencia social durante casi 15 años.

En un primer momento, la mujer solicitó un subsidio en la localidad inglesa de Runcorn utilizando el apellido de su segundo esposo —Brown—; mientras que con el apellido Pomfrey solicitó más ayudas para ella y para adaptar a su 'discapacidad' el bungalow de su tercer marido, ubicado en Oldham.

La defraudadora decía ser soltera y carecer de medios de apoyo financiero. Asimismo, aseguraba necesitar ayuda para "levantarse de la cama, ir al baño, lavarse, vestirse, [realizar] todas las tareas de casa, comprar y hacer operaciones bancarias". Incluso se inventó que familiares y amigos la cuidaban y falsificó cartas que, supuestamente, ellos enviaban a las autoridades locales.

ES LA MUJER MÁS ASTUTA QUE HE CONOCIDO

John Pomfrey, quien se casó con DeChristina en 2005, dijo que escuchó por primera vez sobre las estafas de bienestar de su esposa luego de que un oficial de policía le mostró recientemente una copia de su licencia de conducir.

"¿Y qué?", dijo John Pomfrey, de 60 años. "¿No todos tienen uno?". Se sorprendió cuando el oficial le dijo: "No, no si son ciegos, no lo hacen".

"La gente piensa que debo haber sabido lo que estaba haciendo y dónde se fue todo el dinero, pero la respuesta a ambas es que no tengo ni idea.

Asimismo dijo que descubrió que él también fue defraudado por su esposa, que pidió créditos en su nombre, razón por la que podrían embargarle su casa al tener una deuda de más de 5 millones de pesos.

"Ella ha destruido mi vida y no puedo perdonarla. Es la mujer más astuta que he conocido", dijo al portal británico.

Pomfrey le había dicho a su esposo que era millonaria desde el momento en que se conocieron en una discoteca en Skegness.

Dijo que tenía siete quioscos repartidos por Liverpool, cuando en realidad fue despedida de uno por robar dinero de la caja.

"Incluso me compró un auto MG unos meses después de que nos conocimos y, al principio, pagó algunas de las vacaciones que tuvimos en lugares como el Caribe.

"Insistí en que quería pagar la mitad después de las dos primeras veces. Ahora creo que ella se metió conmigo porque era otro nombre, en otro condado, que podía usar para sus contras. Me siento tonto", declaró.

ARRESTO

El fraude de Pomfrey, que comenzó en 2002, se descubrió cuando el Departamento de Trabajo y Pensiones de Gran Bretaña la vigiló. Los agentes la grabaron en secreto mientras conducía su automóvil, recogía a sus nietos de la escuela, salía a caminar y salía de compras y a salones de belleza.

Fue sentenciada a tres años y ocho meses de presión después de declararse culpable de múltiples cargos de fraude, contabilidad falsa y fabricación o suministro de artículos para su uso en fraudes.

Cuando se enfrentó con la evidencia, dijo que se sintió aliviada de que finalmente la atraparan y afirmó que había regalado el dinero a la caridad y a los necesitados.

Pero admitió que había gastado dinero en efectivo en numerosas vacaciones, tratamientos cosméticos y ropa.

Su hija, Aimee Brown, de 34 años, de Runcorn, recibió 18 meses de cárcel suspendida por dos años por lavado de dinero, luego de que admitiera haber acumulado £ 88.994 de las ganancias obtenidas por su madre en su cuenta bancaria y se quedó con más de £ 70.000 para ella.

Tendrá que completar 150 horas de trabajo no remunerado.

"ROBO A LOS CIUDADANOS"

El mes pasado en el Tribunal de la Corona de Manchester Minshull Street, la jueza Sophie McKone le dijo a Christina: "Exageraste enormemente tus discapacidades al fingir que estabas completamente ciego y que tu esclerosis múltiple era tan grave que requeriste una atención importante y costosa".

"Este era dinero al que no tenías derecho. Durante 15 años, robaste 1 millón de libras esterlinas a tus conciudadanos. Dinero que habría ido a personas que justamente lo merecían, dinero que podría haber ido a escuelas y hospitales".

"Este fue un fraude de beneficios determinado en una escala sustancial. Usted afirmó que gastó dinero en otros, ya sea que sea cierto o no, gastó algo de dinero en vacaciones, tratamientos de belleza, ropa, restaurantes y hoteles".

El tribunal escuchó que, a pesar de la declaración de culpabilidad y el remordimiento de Pomfrey a los investigadores en diciembre de 2017, la mujer continuó haciendo reclamos de beneficios deshonestos mientras estaba bajo fianza.

Como la señora Pomfrey no tiene ningún activo, cuando cumpla su condena no tendrá que devolver ni un centavo del dinero estafado a los contribuyentes.

(Con información de Daily Mail y The Guardian)