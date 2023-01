Mujer encuentra el amor después de ritual de Año Nuevo

Una mujer llevó a cabo el ritual de meterse debajo de una mesa para encontrar el amor al comienzo del 2023 y su deseo se 'cumplió' en tan solo 39 segundos

Por: Patricia Agüero

Enero 02, 2023, 17:30

Supersticiosos o no, cada año algunas personas llevan a cabo diversos rituales en Año Nuevo para atraer energías positivas, la buena suerte, viajes, dinero y porque no, hasta el amor.



Es precisamente este último uno de los más populares entre las personas que desean encontrar a su 'media naranja' durante el año nuevo que comienza.



Para encontrar el amor existen rituales como utilizar ropa interior en color rojo, porque se cree que está relacionada con la pasión y la sensualidad, pero si ya cuentas con pareja, pero quieres casarte, se recomienda introducir un anillo en la copa con la que se brindará a la medianoche. Mientras suenan las campanas tendrás que tomar la bebida y pensar en lo que deseas.



Y no puede faltar el colocarte debajo de una mesa a la medianoche, popularmente se cree que de esta forma atraerás al amor de tu vida.



¿Pero son efectivos todos estos rituales? Pues al menos una joven lo pudo 'comprobar' en los primeros 39 segundos del 2023.



Se trata de Gaby Álvarez de 24 años de edad que durante la celebración de Año Nuevo en Washington decidió meterse debajo de una mesa con la esperanza de encontrar el amor.



El momento captado en video muestra a dos jóvenes que hacen la cuenta regresiva para recibir al Año Nuevo mientras comen uvas, justo a la media noche Gaby se mete debajo de la mesa.



Cabe señalar que al fondo del video se puede ver a un grupo de amigos reunidos, de pronto un joven alto y rubio se separa de ellos y se dirige hacia Gaby sonriendo e intercambiando algunas palabras, en ese momento la joven sale debajo de la mesa.



El video fue compartido por la misma Gaby Álvarez en sus redes sociales el 01 de enero del 2023 y ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones.



'Yo me pongo debajo de la mesa a las 12 para conseguir novio. Dios en menos de 39 segundos', dice el mensaje que acompaña al video.



'Qué se siente ser la favorita de Dios', 'Ah caray, la favorita de Dios', 'Excelente servicio, 5 estrellas', 'Dios Premium', 'Dios: Lo que pida la princesa', 'Conseguir novio y visa 2x1, que bendición', fueron algunos de los mensajes que escribieron los miles de usuarios que reaccionaron al video.



Debido a lo emocionante que resultó la anécdota de la joven, los usuarios la cuestionaron sobre lo que pasó después, sin embargo, despertó rápido del 'cuento de hadas' y confesó que ya no lo vio en toda la noche.