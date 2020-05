Mujer descubre el día de su boda que su esposo había embarazado a su exnovia

Cuando la novia la felicitó por el embarazo, la mujer le reveló de forma accidental que el bebé era de su ahora marido

Por: Redacción Web

Una mujer se coló a la boda de su exnovio y reveló de forma accidental a su actual pareja que el bebé que esperaba era de su ahora marido.

Según informa The Mirror, la mujer que no quiso revelar su identidad, explicó que ella y su ex habían salido durante tres años. Una vez que rompieron, él entabló una relación con su pareja actual, con quien se casaba, sin embargo, ellos nunca habían dejado de "hablar".

"Como se podría adivinar, no fui invitada a la boda personalmente ni él me dijo nada a pesar de que hablamos a diario. Bueno, me enteré por su abuela, ya que tenemos mucha relación cercana y ella me sugirió que me colara en la ceremonia y que me cubriría (creo que no le gusta la novia)", explica la mujer.

Cuenta que en un principio dudaba en hacerlo, pero al final aceptó el ofrecimiento dado que, al verlo casarse, daría un cierre completo a la relación que había mantenido con expareja.

Cuando llegó el día, la abuela la "metió a hurtadillas" para que pudiera ver la ceremonia.

"Fue hermoso. Derramé algunas lágrimas, pero realmente solidificó las cosas y me hizo pasar página, recuerda la mujer".

Una vez que terminó la ceremonia, ella se estaba preparando para irse, pero la abuela la empujó a ir también a la recepción y sentarse a su lado en la mesa familiar. "Fue bastante incómodo pero fui".

"Todavía me estaba mezclando con la familia, de pie, cuando llegaron los novios. Vinieron y me saludaron y ella me felicitó por el embarazo", detalló.

"Le agradecí a ella y le dije que no podía a esperar a compartir la paternidad con ellos dos. Resultó que ella no sabía que todo ese tiempo había estado embarazada (cinco meses en aquel entonces) con un hijo de su novio.

De acuerdo con el relato de la mujer, la novia perdió el control y salió corriendo del lugar. Él trató de correr detrás de ella, pero luego vino el padre de ella, quien estaba sumamente alterado y comenzó una escena. Para su suerte, el hermano de su ex fue y la ayudó a salir de allí lo antes posible.

Finalmente, el matrimonio fue anulado, el padre del bebé se mantiene al pendiente del embarazo. La novia extrañamente continúa siguiendo a la futura madre en redes sociales. "Comenta y le da like a mis fotos, así que yo creo que está bien conmigo".