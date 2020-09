Mujer de 88 años es desalojada de su casa en plena pandemia ¡por su propia hija!

A través de redes sociales se viralizó una denuncia que muestra la imagen de una ancianita de 88 años que fue desalojada de su casa por su propia hija en plena cuarentena

| 09/09/2020 | ionicons-v5-c 09:57 | Luz Camacho |

SANTIAGO, CHILE.- Una mujer fue denunciada por presuntamente desalojar a su madre de 88 años en plena pandemia de coronavirus en el municipio de Linares, en el sur de Santiago, en Chile.

El caso de la ancianita, identificada como Adriana Lobos, se viralizó gracias a los vecinos en las redes sociales con una imagen de ella y una maleta abandonadas afuera de la vivienda.

A doña Adriana ya se le realizaron exámenes médicos y el municipio le dará apoyo psicológico por el constante maltrato que venía sufriendo, informó el alcalde Mario Meza.

Otra hija de la mujer, identificada como Alejandra Marchant, al enterarse de la situación dijo que cree que todo es parte de una estafa.

"Creíamos que todo estaba bien, pero ahora nos enteramos que en diciembre de 2019, ella (Fernanda) engañó a mi madre para que le diera los derechos de la casa, quedando a su nombre", explicó la mujer a un medio local.

Alejandra explicó que su mamá no está bien mentalmente y que está segura de que su hermana la engañó para quedarse con la casa.

El alcalde agregó que "como Municipio no vamos a permitir que vulneren sus derechos, ellos son la fuente de la experiencia y se merecen todo el respeto, no solo de sus hijos y familiares, si no de todos los linarenses".