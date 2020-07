Mujer descubre a su esposo con su joven sobrina y los exhibe en redes

Una mujer publicó un video en redes sociales donde exhibe a su esposo que le fue infiel con su sobrina

Por: Redacción Web

GUATEMALA.- Una mujer contó la terrible escena que vivió al ver a en unas de las habitaciones de su casa a su esposo siéndole infiel con su joven sobrina.

Los hechos fueron grabados por la misma mujer, quien al filmar se encontraba en calma, sin gritar ni haciendo uso de ningún tipo de violencia.

A la mujer se le escuchar en el video preguntándoles por su falta de vergüenza.

"Después de todo lo que te he mantenido y te he dado todo cielo, ¿no te da vergüenza? A mí lástima me da porque los dos eran mantenidos", dice la mujer.

"¡Gran sin vergüenza!, mi esposo con mi sobrina, se empataron, nunca me imaginé que en mi misma casa la sobrina se metiera con mi esposo, con razón estaba feliz, 'pisando' en la misma casa", dice.

También dejó en claro a su sobrina que "a la familia se respeta", mientras la graba y ella no dice una palabra.

"Que pena, hay que se de lo peor, yo por lo menor no pierdo nada, yo sigo comiendo igual pero ustedes son unos muertos de hambre, haber quien los va a mantener", dice.

Al final del video la mujer le dice a su sobrina que agarre su maleta para que vaya a otro lado a vivir.

Todo indica que lo ocurrido fue en Guatemala el año pasado.