Mujer abusa sexualmente de niño de 15 años, pasa 7 días en la cárcel

Una ex tripulante de una aerolínea australiana fue puesta en libertad tras pasar solo siete días en prisión, se había declarado culpable de abuso sexual a un menor de 15 años

| 23/10/2020 | ionicons-v5-c 18:15 | Israel Rubio |

Una ex tripulante de una aerolínea australiana fue puesta en libertad tras lograr un acuerdo judicial, luego de que la acusada abusara sexualmente de un menor de 15 años.

Melissa Nosti de 33 años se había declarado culpable y fue condenada solamente a 18 meses de cárcel, con posibilidad de salir bajo fianza pasado los seis meses.

La mujer junto con sus abogados y la fiscalía habrían llegado a un acuerdo por lo que solo permaneció siete días en la cárcel.

La jueza ordenó que Nosti debería cumplir con ciertos cumplimientos para que fuera puesta en libertad bajo fianza en los que destaca: Aasistir a las audiencias de apelación en los próximos meses, no contactar con la víctima, no estar en compañía ni entablar relaciones con menores, no cambiar de domicilio y facilitar la contraseña de su celular en caso de que así lo solicite la policía.

El delito de Nosti fue hace más de 10 años cuando la mujer trabajaba como maestra en una escuela primaria.