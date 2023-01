Muere Walter Cunningham, el último astronauta del Apolo 7

El exastronauta de la NASA Walter Cunningham, que fue piloto del módulo lunar Apolo 7, el primer vuelo con tripulación en el Programa Apolo de la agencia estadounidense, falleció en Houston (Texas) en la madrugada del martes, a los 90 años.



Según informó la NASA en un comunicado, “Walt Cunningham fue piloto de combate, físico y empresario pero, sobre todo, fue un explorador'.



Today we mourn the passing of Walt Cunningham: U.S. Marine, patriot, and Apollo astronaut.



Cunningham spent 11 days in low-Earth orbit during Apollo 7, the first crewed Apollo flight, and was instrumental to our Moon landing's program success: https://t.co/VrXhOwQwYd pic.twitter.com/8uquEjdxM7